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İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor´da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul´da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-06-05 11:11:52



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