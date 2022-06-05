İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen Osman Kör, (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Osman Kör, 4'üncü kattaki iskeleden dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Kör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Kör'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-05 11:48:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.