Başkan Büyükkılıç: "Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, “Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk” dedi.

Kayseri’de çevreye verdiği önem ve gösterdiği hassasiyet ile sürekli faaliyetlerde bulunarak, çevreye yatırım yapan, çevre için projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreyi sadece haftasında değil, her zaman düşündüklerini paylaştı. 'Boğaziçi Çevre Ödülleri 2021' yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilk 3’te yer alma başarısı gösterdiğini ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden ise ‘Yeşilşehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘RFID Tabanlı Şehir İçi Trafik Modelleme Altyapısının Oluşturulması’ isimli çevre dostu proje ödülü aldıklarını hatırlatan Büyükkılıç; “Çevremizi evimiz bildik, çevre dostu bir belediye olduk. Çevreyi kirleten, tabiat düzenini bozan, gelecek nesillerin de hakkını ihlal etmiş olur. Bu anlayıştan hareketle, konunun önemini kavrayarak Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ihdas ettik. Bu çatı altında çalışmalarımıza hız verdik, çeşitlilik kazandırmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde İDEP Paydaş Çalıştayı Programı ile Kayseri İklim Hareketi Projesi’ni başlattık. Çevreyi ilgilendiren en büyük sorunlardan birisi olan küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin bu sürece kayıtsız kalmayarak, evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisimizin 5,7 megavat olan kurulu gücünü 2021 yılında 2 katı olan 11,7 megavata çıkardık ve sadece 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Yeni Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi çerçevesinde hazırlanan ön fizibilite raporu 2021 yılı itibari ile Bakanlığımıza sunduk. Ülkemizde planlanan en geniş bertaraf tesisi olma özelliğine sahip ve tahmini maliyeti 1.5 milyar TL’ye ulaşacak. Bu proje, 2.200 ton/gün kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi, 450 ton/gün kapasiteli Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, 6480 metreküplük 6 adet reaktör Biyometanizasyon Tesisi, 500 ton/gün kapasiteli Yakma Tesisi, 10 ton/gün kapasiteli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, İkinci Sınıf Düzenli Depolama Sahası, 48 Megavatlık Enerji Üretim Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yardımcı Üniteler proseslerinden oluşmaktadır. Bu özellikleri içeren bertaraf etme tesisi projemizin fizibilitesi yapıldı, hayata geçirilme yönünde adımlarımızı atacağız. Diğer taraftan KAYBİS bisiklet projemiz çerçevesinde, 52 istasyon oluşturduk ve 700 bisiklet ile çevreci yaklaşımla hem örnek hem de bisiklet kullanmak isteyenlere fırsat verir yaklaşım sergiledik. KAYBİS’imiz sadece kendi şehrimizde değil, diğer büyükşehirlerde çalışmalar yaptık, sağlıklı ve çevreci yaşama katkı sağlayarak çevremizi bu suretle de korumuş olduk” dedi. Çevre bilincinin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu büyük bir gayret ile yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek şunları paylaştı;

“1 yılda 100 bin fidan diken Büyükşehir’imiz ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde mevcut 6 bini aşkın ağaç sayısını 22 binin üzerinde dikilecek fidanlarla birlikte 28 bin fidanın üzerine çıkartacağız. 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere şehrimizin adeta bağrında toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik bir millet bahçesini Kayseri’mize kazandıracağız. Hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde 1 yılda 100 ton kaçak kömüre el konularak imha edilirken, 650 sağlık kuruluşundan 2 milyon 396 bin 65 kilogram tıbbi atık toplayıp bertarafını sağladık. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde oluşan atıkların düzenli depolama tesisine taşınması amacıyla araç filosuna, 4 adet çekici ve 4 adet semitrey dahil ettik. Ayrıca akıllı şehircilik uygulamaları çerçevesinde teknolojinin de imkânlarını kullanarak çevreci sulama, aydınlatma gibi sistemleri şehrimizle buluşturduk, bunları yaygınlaştırdık. Hafriyat konusunda köklü yenilik yaparak, ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ oluşturduk ve çevreye bu anlamda da etkin bir şekilde katkı sağlamaya başladık.”

Büyükkılıç, çevresini gözetmeyen ülkelerin ve toplumların, en büyük bedelleri kendilerinin ödeyeceklerini ifade ederek, çevre konusunda her kurumun ve her bireyin büyük sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi ve daha temiz bir dünyaya sahip olmayı temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

