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Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Cadde ve altgeçitlerde meydana gelen su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki alt geçit su birikintisi nedeniyle kapanırken, cadde üzerinde araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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