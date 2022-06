Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ikinci kez açıldı

2020 yılında ziyarete açılan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesince onarımının tamamlanmasıyla ikinci kez açıldı.

Horasan'dan Kayseri'ye 13. yüzyılın başlarında gelerek Anadolu'daki Türk ve Müslüman toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel meseleleri ile ilgilenen, esnaf ve sanatkarları mesleki ve ahlaki yönde örgütleyip bir araya getirerek sosyal teşkilatlanmayı oluşturan ve Ahilik Teşkilatlanmasını kuran Ahi Evran'ın; mesleklere ait araç, gereçler ve mahalli eşyalarının sergilendiği Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi açılış töreni Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek “Kayseri bir hayırseverler şehri, açık hava müzesidir. Hemen yanı başımızda Seyyid Burhaneddin Hazretleri başta olmak üzere gönül insanlarının şehridir. Bizim için olmazsa olmazımız olan Ahi Evran elbette yine bizim için önemlidir. Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Mehmet Melikgazi Hazretleri gibi bu değerli isimler çoğaltılabilir. Kısacası makarrı ulema, makarrı evliya diye bilinen veliler ve alimler şehri olan bu güzel şehri hep güzellikleriyle anmak bizim olmazsa olmazımız olacaktır” dedi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye 2002 yılında yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı çalışma için teşekkür ederek “O günün koşullarında Türkiye’de bu anlamda ikinci bir müze duymadım. Böyle bir müzeyi hayata geçiren, aynı zamanda Ahi ahlakını gündemde tutan, Kayseri esnafının tarzına yakışan bir anlayış içerisinde yapılan bir çalışma olmuştur” diye konuştu. Müze projesinin Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Büyükkılıç, bu çalışma ile ilgili hafta sonu Kahramanmaraş’ta yapılacak olan toplantıda ödülü alacaklarını ifade etti. Ahi Evran Zaviyesi olarak bilinen binada, yeni müzecilik teknikleri ve teknolojiyi göz önüne alarak dijital görselleriyle zenginlik kazandırarak bugünün koşullarına uyarladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bakanımıza her zaman şehrimize olan desteklerinden dolayı, sahip çıkma duygusu içerisindeki yaklaşımlarından dolayı, gönül birliği içerisinden hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ahi Evran’ın gönül insanı olduğunu belirten Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Ahi Evran’ın 1171’de Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğduğu ifade edilir. 11901202 yılları arasında Horasan ve Maveraünnehir medreselerinde tahsil alıp, dini bilimler, tıp ve felsefe dersleri alanında çalışmalar yapmıştır. 1204 yılında Anadolu’ya gelen Ahi Evran, teşkilatlanmayı esas almış, hanımefendi eşleri Fatma Baciyan Hanım kardeşlerimizi o dönem teşkilatlandırmış, kendisi de esnaf kardeşlerimizle ilgili çalışmalar yapmıştır. Birisi demiş ki, ‘eline, beline, diline sahip olacaksın’, bir diğeri demiş ki ‘aşına, eşine, işine, sahip olacaksın’. Bu ilkeler hepimizin olmazsa olmazıdır. Bunların yanında Debbağlar Birliği'ni kurmuş, en güzel güçlü teşkilatı oluşturmuştur. Kendine özgü kuralları, kendine özgü nizamı vardır. Kayseri, ahiliğin önemli merkezi ve beşiğidir. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf kardeşlerimize helalinden bol rızık dilerken, onların hayırseverlikle ön plana çıkıyor olması da bizim için gurur kaynağı olmuştur.”

Başkan Büyükkılıç, yeni müzecilik teknikleri ile yeni yüzüne kavuşan müzede, bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık, halıcılık ve ayakkabıcılık olmak üzere 12 farklı alanda, yaklaşık 300 eserlerle buradaki çalışmaların sergilendiğini söyledi. Kayseri’nin açık hava müzesi olan zenginliğiyle gastronomi, tarihi, kültürel çalışmalar ile şehri ön plana çıkardıklarını belirten Büyükkılıç, Erciyes’teki kayak turizminden, Koramaz Vadisi’nden ve İncesu’da bulunan mozaiklerin görülmeye değer önemli eserler olduğunu anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek “7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi’ni oluşturmaya çalışırken, Kent Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Mimar Sinan Müzesi ve Kültepe Tablet Müzesi gibi birbirinden önemli çalışmalar yaptığımızı hatırlatmak istiyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda gerdanlık gibi duran tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde Özhaseki’nin tavsiyeleri doğrultusunda özellikle hafta sonları etkinlikten etkinliğe koşulduğunu söyledi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri’de belediyelerin Büyükkılıç’ın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemizin yenileyerek yeniden hizmete sunmuş olduğu bu müzemizin Kayseri’mize, kültür dünyamıza hizmetler etmesini, nice nice misafirlerimize güzel ev sahipliği yapmasını da Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Görünüş itibarıyla küçük gibi gözükebilir ama anlamı, taşımış olduğu değer çok büyük olsa gerek. Buna emek veren değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Bu kadar bereketli belediye çalışmalarının olduğu bir ortamı bulmak da kolay değil. Her gün ya bir açılış ya bir temel atma ya bir başka etkinlik. Belediyelerimizin her biri birbirinden gayretli şekilde, özellikle de Kayseri’de Memduh ağabeyin liderliğinde, önderliğinde bu çalışmalara devam ediyorlar. Allah emeklerini zayi etmesin.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılıştan açılışa koştuğunu belirterek “Belediyelerimizin yaptığı açılışlarda hemşehrilerimizle kaynaşma fırsatı buluyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bozkırın ortasında bambaşka bir medeniyet inşa edilmiş ve son yıllarda da bu medeniyet kendisini inanılmaz derecede üst seviyelere taşımış. Hep beraber, bir seferberlik şeklinde bu güzellikleri tüm dünyaya göstermemizin vakti geldiğini düşünüyorum” diye konuştu. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Kayseri’nin esnaf ve ticaret şehri olduğunu söyleyerek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da, Ahi Evran’ın Kayseri’de kaldığı süre içerisinde zaviyesinin onarımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldığını, Başkan Büyükkılıç’ın müzeyi baştan sona yenilediğini ve yeniden hizmete açtığını söyledi. Törende, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Özhaseki’ye, Vali Çiçek’e ve Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde müzenin açılışı gerçekleştirilirken, daha sonra protokol müzeyi ilgiyle gezdi.

