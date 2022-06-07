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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

İHA

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple beraber kentin farklı noktalarında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Cinsel Saldırı suçundan yakalama emri ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası cezası bulunan A.Ş.B. ve Şantaj suçundan yakalama emri ile 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. ile birlikte 17 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 12’si serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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