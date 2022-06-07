Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple beraber kentin farklı noktalarında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Cinsel Saldırı suçundan yakalama emri ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası cezası bulunan A.Ş.B. ve Şantaj suçundan yakalama emri ile 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. ile birlikte 17 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 12’si serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.