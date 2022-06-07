Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 4 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K., saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-07 20:14:57



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