MÜSİAD’dan Başkan Özdoğan'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, “İş adamlarımız ve sanayicilerimiz ne kadar üretime katkı verirlerse ilçelerimiz, ilimiz ve ülkemizde daha da gelişecek, kalkınarak büyüyecektir” dedi.



Ziyarette konuşan Başkan Ferhat Akmermer, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek Hacılar ilçesinin her geçen gün geliştiğini belirterek, "MÜSİAD Kayseri olarak şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Bu vesile ile bugün güzel ilçemiz Hacılardayız. Döneminizde yaptığınız çalışmaları hasbihal toplantısında dinlemiştik. Hacılar’a yapılan çalışmaları özellikle son dönemde görmüş olduk. Çok güzel çalışmalara imza attınız. İnşallah devam eden projelerinizi de Rabbim hayırla tamamlamayı nasip etsin. Şehrimize ve ülkemize sunduğunuz katkılardan dolayı MÜSİAD ailesi olarak teşekkür ediyoruz.”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, “Biz de MÜSİAD’ı yakından takip ediyoruz. Ülkemize, ilimize yaptığınız katkıları müşade edip keyif alıyoruz. Şunu biliyoruz ki iş adamlarımız sanayicilerimiz ne kadar üretime katkı verirlerse ilçelerimiz, ilimiz ve ülkemiz daha da gelişecek ve büyüyecektir. Var olan güzelliklere güzellik kattığınız için emeğinize sağlık. İş adamlarımızla, sanayicilerimizle her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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