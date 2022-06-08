Kayserigaz’dan izinsiz kazılara karşı uyarı

Kayserigaz, doğalgaz hattı bulunan bölgede kazı çalışması yapacak tüm vatandaşları ve altyapı kuruluşlarını uyardı. Kazı yapılmadan önce 187 Doğalgaz Acil Hattı’nın aranarak bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatan şirket, bunun can ve mal güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, doğalgaz hattı bulunan yerlerde yapılacak kazı çalışmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kazı yapılmadan önce mutlaka doğalgaz hattının geçtiği konumun Kayserigaz’dan öğrenilmesi gerektiğini belirterek, izinsiz yapılan kazıların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Şirket, su, elektrik, internet altyapı çalışmaları, ağaç dikimi, çocuk parkı, havuz inşaatı, bahçe düzenlemesi veya altyapı arızasını gidermek amacıyla yapılması planlanan kazılardan en az 1 gün önce 187 Doğalgaz Acil Hattı’na haber verilmesi gerektiğini hatırlattı. Habersiz yapılacak kazıların doğalgaz hatlarına zarar verme riski taşıdığını, bunun da yangın veya doğalgaz kesintilerine sebebiyet verebileceğini belirtti.

Güvenli ve sürekli doğalgaz arzının sağlanması amacıyla kazı çalışmalarına refakat ettiklerini belirten Şirket, vatandaşlardan ikamet ettikleri yerde emniyetsiz bir kazı çalışması yapıldığına tanık olmaları durumunda yine 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayarak bilgi vermelerini istedi. Şirket vatandaşlara ayrıca deprem veya yangın gibi acil durumlarda doğalgaz arzının kesilmesi için sokak ve caddelerde bulunan sarı kapaklı doğalgaz vanalarının üzerine araç park edilmemesi uyarısında da bulundu.

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