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Özdemir: "Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır"

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciyes Üniversitesi'nde Düzenlenen Bahar Şenliklerinde gençlerin okuduğu marşla ilgili sözlerine ilişkin, "Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır" dedi.

Özdemir: "Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erciyes Üniversitesi’nde Düzenlenen Bahar Şenliklerinde gençlerin okuduğu marşla ilgili sözlerine ilişkin, "Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır" dedi.

Özdemir, şunları söyledi:
"Bilimsel ve akademik başarılarının yanında öğrencilerine sunduğu imkânlarla Erciyes Üniversitesi, ülkemizin en saygın yükseköğretim kurumları arasındadır. Böylesi bir camianın mensubu olmaktan da her zaman gurur duymuşuzdur. Erciyes Üniversitesi her zaman, Türk Gençliğinin edindiği bilgi ve donanımıyla milletine muhabbetle hizmet edeceği bir anlayışla yetişmelerini sağlamıştır. Bu kıymeti ve değeri büyük olan misyonu halen devam etmektedir, bundan sonra da edeceğinden şüphemiz yoktur. Öğrenci Temsilcisi olarak, Erciyes Üniversitesi’nde görev yaptığımız dönemlerde her yıl final imtihanlarından sonra öğrenci arkadaşlarımızla baharı, eğitim dönemini veya mezuniyeti coşkuyla karşılamak için Bahar Şenlikleri’nin düzenlenmesinde emeğimiz geçmiştir. Kovid19 salgının da sona ermesiyle bu yıl Bahar Şenlikleri coşkuyla yeniden kutlanmaya başlamıştır. Yüceltmek için emek verdiğimiz milli şuuru, Erciyes Üniversitesi’ne yakışır bir biçimde koruduğunu gösteren öğrenci kardeşlerimiz coşkuyla İzmir Marşını şenliklerde okumuştur. Erciyeslilerin ruhunda, Atatürk sevgisi ve vatan aşkı ile millete muhabbet namına daha nice örnekler vardır. Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır. Böylesine büyük bir coşkuyu Türkiye’ye gösterdikleri için genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ne var ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, bahse konu olan görüntülerle ilgili olarak dün grup toplantısında söyledikleri, hakikatle tamı tamına zıt olan durumun tezahürüdür. Zira bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi olmaktan çıkarılmıştır. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözüne karşılık “İt sürüleri” tanımlamasını yapan HDP ile beraber olup, bu uğurda Mehmetçiğin Suriye’ye harekât düzenlememesi için yine HDP ile beraber meclise gönderilen tezkereye hayır oyu veren bugünün CHP’sinde elbette Atatürkçülük yoktur. Bugünkü CHP’nin İstanbul il başkanı Atatürk’ten rahatsız değil midir? CHP’nin Genel Başkanı, kendilerinin 1930’lu yıllardaki anlayışta olmadığını söylememiş midir? Yabancı ülkelere Türkiye’ye müdahale çağrısı yapan bugünkü CHP’de milletvekilliği yapan şahıslar değil midir? Hal böyle olunca Erciyes Üniversitesi’nde “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” haykırışını duyduğunda gözlerinin yaşardığını ifade eden Sn. Kılıçdaroğlu acaba sevinçten mi yoksa hüzünden mi bu hale gelmiştir? Durumuna bakılırsa, hüzün deryasına düşmüş olması tek seçenektir. Kayseri’de CHP’ye katıldığı söylenen ve Kılıçdaroğlu’nun da “gururla” meclis grup toplantısında bahsettiği bazı isimlerin “Atatürk’e hakaretler yağdırmış” olduğunun anlaşılması, CHP yönetimi nazarında Atatürk karşıtlığının tek geçer akçe olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla Kayseri’de peş peşe yaşanan bu iki gelişmeye bakıldığında, Kılıçdaroğlu’nun gözlerinin yaşarması olsa olsa “partisini Atatürk karşıtı ve hasmı bir çizgiye getirmesine rağmen”, Türk Gençliğinin atasına olan saygısını, sevgisini ve bağlılığını haykırmasındandır. Seçim hesabını güya gençler üzerine kurgulayan, bunu için sosyal medyadan yaptığı tuhaf paylaşım ve hareketlerle genç kardeşlerimizi etkileyebileceğini zanneden Kılıçdaroğlu, Erciyeslilerin duruşundan da anlaşılacağı gibi çoktan gençlerimizden kırmızı kartı yemiş, bütün çabası boşa gitmiştir. Zira Türk gençliği Atatürk’e hasım olanlarla ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla yol yürüyen, buna karşılık partilerindeki Atatürkçüleri tasfiye eden bir zihniyete aman ve olur vermez. CHP yönetimi, küçümsediği Türk gençliğinin asıl ve asil kudretini 2023’te görecektir."

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