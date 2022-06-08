Bahçelievler Mahallesi’nde yeni yol yapım ve çevre düzenlemesi yapılıyor

Ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol açma ve mevcut yollarda genişletme, yenileme çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde, yeni yol ve büyük bir çevre düzeni çalışması yapıyor.

Yeni yollar ve çevre düzenlemeleri ile ilçede yoğun bir çalışma yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yine koştur koştur asfalt, yol, kaldırım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bahçelievler Mahallesi'nde 2180 sokakta yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen her gün farklı mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekor üstüne rekor kırıyoruz yol yapımında. Hala çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii yol medeniyettir. O yüzden mümkün oldukça vatandaşlarımızın konforunu artırmak, daha güzel hizmet vermek daha güzel bir alanda yaşamalarını sağlamak üzere kaldırırım yol çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Bu bizim yapmamız gereken asli görevimiz. Alet ve ekipman ve iş makinesini tamamen yeniledik. Birçok kabiliyetimiz arttı, iyileşti. Dolayısıyla Melikgazi'nin her bölgesinde güzel hizmetler yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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