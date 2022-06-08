Kayseri Üniversitesi, Azerbaycan Üniversiteleri ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), kardeş ülke Azerbaycan’da Avrasya Üniversitesi ve Devlet Pedagoji Üniversitesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de eğitim işbirlikleri çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu. Rektör Karamustafa’nın Bakü’de ilk durağı Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi oldu. Burada Rektör Prof. Dr. Cafer Caferov’u ziyaret eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Pedagoji Üniversitesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Ardından Azerbaycan Avrasya Üniversitesi’ne geçen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Nazım Hüseynli ile iki üniversitenin eğitim ve işbirliği protokolüne imza attı.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile kurulduğu günden bu yana önemli mesafe kat eden Kayseri Üniversitesi’nin, sadece ülke içerisinde değil dış ülkelerde ve özellikle Türk Dünyası ve Akraba topluklarında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, tecrübe aktarımı, ortak proje, ihtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim işbirliği, Türk Dünyası ve Akraba toplulukları ile kültürel ilişkilerin artırılmasına yönelik çalışmalar, üniversitelerin sosyal imkânlarından ortak faydalanma gibi birçok konuda işbirliği yaptıklarını belirtti.

İmzalanan bu işbirliklerinden hem üniversitelerinin hem de öğrencilerin büyük ölçüde fayda sağladığını kaydeden Rektör Karamustafa, Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ve Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi rektörlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve imzalanan protokollerin taraflara hayırlı olmasını diledi.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, 910 Haziran 2022 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ile Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenecek ve Orta Asya ve Türk Dünyası’na yönelik işbirliği çalışmalarının ele alınacağı TürkiyeÖzbekistan Eğitim Forumu’na katılacak.

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