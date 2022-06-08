Develi, kurs eğitimlerinde Kayseri'de zirvede

20212022 eğitimöğretim yılı başından itibaren Develi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Develi Belediyesi’nin de desteğiyle toplam 407 kurs açıldı. Kurslarda 5 bin 259 kadın, 2 bin 607 erkek olmak üzere 7 bin 866 vatandaşa eğitim verildi.

İlçenin ihtiyacına yönelik vatandaşların da talepleri doğrultusunda eğitim vermeye devam eden Develi Halk Eğitim Merkezi, Ramazan Ayı’nda 45 adet din eğitimi alanında kurs verdi. Ayrıca üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye ve KPSS’ye hazırlanan 30 öğrencinin de eğitimleri devam ediyor.

Nüfusa oranla Kayseri’de en çok kurs açılan ilçenin Develi olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerilerimizin yeni ilgi alanlarına yönelmesi, yeteneklerini keşfedip geliştirdikleri aynı zamanda da sosyalleştikleri ortamlar olan kursların Develimizde eğitim vermesine olanak sağlayan Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimize hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kurslarda eğitim veren öğreticilerimize ve kursiyer olarak katılan hemşerilerimize de başarılarının daim olmasını diliyorum. Develi Belediyesi olarak bizler de hemşerilerimizin gösterdiği bu eğitim talebine karşı hiçbir zaman kayıtsız kalmadık ve her zaman destek olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu eğitimlerin daha gelişmesi ve yaygınlaşması için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.