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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi kurs eğitimlerinde Kayseri'de zirvede

İHA

Develi kurs eğitimlerinde Kayseri'de zirvede

20212022 eğitimöğretim yılı başından itibaren Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde belediyemizin de desteğiyle toplam 407 kurs açılırken, bu kurslarda 5 bin 259 kadın, 2 bin 607 erkek olmak üzere 7 bin 866 kişiye eğitim verildi.

İlçenin ihtiyacına yönelik ve Develililerin talepleri doğrultusunda eğitim vermeye devam eden halk eğitim merkezinde Ramazan ayında 45 adet din eğitimi alanında kurs verirken üniversiteye hazırlanan 200 ve KPSS’ye hazırlanan 30 öğrenciye de eğitim verilmeye devam ediliyor.
Nüfusa oranla Kayseri’de en çok kurs açılan ilçenin Develi olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hemşerilerimizin yeni ilgi alanlarına yönelmesi, yeteneklerini keşfedip geliştirdikleri aynı zamanda da sosyalleştikleri ortamlar olan kursların Develimizde eğitim vermesine olanak sağlayan Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimize hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kurslarda eğitim veren öğreticilerimize ve kursiyer olarak katılan hemşerilerimize de başarılarının daim olmasını diliyorum. Develi Belediyesi olarak bizler de hemşerilerimizin gösterdiği bu eğitim talebine karşı hiçbir zaman kayıtsız kalmadık ve her zaman destek olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu eğitimlerin daha gelişmesi ve yaygınlaşması için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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