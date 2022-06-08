Kayseri'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kayseri´de akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, suyla dolan yolların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-08 21:33:15



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