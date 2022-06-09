Erciyes'te haziranda kayak



KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı takımı, haziran ayında da kayak yapabiliyor.

İç Anadolu Bölgesi´nin en yüksek dağı Erciyes'te yaz aylarında da kayakçılar spor yapıyor. Erciyes Dağı'nın Sütdonduran Yaylası´nda HADAK Dağ Kayağı Takımı'nın sporcuları kamp yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, "Erciyes Dağımız sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden gelen misafirleri ağırlıyor. Hem turistik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Bizde HADAK olarak buranın nimetlerinden faydalanarak yeni sezona hazırlanıyoruz. Dört mevsim kayak yapılabilen Sütdonduran Yaylası´nda Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası´nda 1, 2 ve 3'üncü olan sporcularımızın da katılımı ile 3 günlük antrenman kampı gerçekleştirdik. Haziran ayında Erciyes´te kayak yapmanın keyfine varan sporcularımız çok verimli bir kamp dönemi geçirdiler. Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-09 11:08:48



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