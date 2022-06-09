Bulgaristan'da 'Kayseri-Kültepe' rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nin “Ortak Kültürel Miras Hibe Programı: Türkiye ile ABII arasında Koruma ve Diyalog (CCHII)” çağrısı çerçevesinde başvurduğu KültepeKaniş Karum ile ilgili yapılacak olan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen iki ayrı proje için Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği KültepeKaniş Karum’da yürütülecek “Kayseri Müzesi’ndeki Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Türkİtalyan ve Yunan Ortak Projesi ile Eski Kaniş Kültürel Mirası ve Kültepe Kazıları’nın 70 Yıllık Hikâyesinin Dijitalizasyonu için Sürdürülebilir TürkBulgar Ortak Projesi” Avrupa Birliği’nce kabul edildi. Eski Kaniş Kültürel Mirası ve Kültepe Kazıları’nın 70 Yıllık Hikayesinin Dijitalizasyonu için Sürdürülebilir TürkBulgar Ortak Projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman’a, Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kent Tarihi ve Tanıtımı Başkanı Gürcan Senem ile proje ortaklarından Diana Kasmetska, Prof. Dr. Diana Gergova eşlik etti.

150 bin Euro bedelli proje çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirerek, belediyenin yaptığı kültürel faaliyetleri ve destek verdiği kazıları anlattı. Proje ortaklarından olan Belsin Vakfı Başkanı Halit Erkiletlioğlu ise Kayseri’nin tarihi ile ilgili genel bilgiler verdi. Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkiletlioğlu, tüm Bulgar vatandaşlarını Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti. Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Kültepe’nin geçmişi hakkında detaylı bir sunum yaparak, Kültepe’nin dünya ve Kayseri tarihi açısından önemini anlattı. Kulakoğlu, yine proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı.

Son derece verimli geçen toplantı sonunda Bulgar akademisyen ve arkeologlar Kayseri tarihi ve belediyenin kazılara verdiği destekler ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederken, toplantıda izleyicilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ adlı tanıtım filmi izletildi.

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