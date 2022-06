Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya 'tebrik' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret ederek, 2021 İstanbul Sanayi Odası (İSO) En İyi İlk 500 şirket arasına giren odaya üye 18 firmayı tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO ilk 500 listesine giren ticaretin ve sanayinin merkezi olan Kayseri’den 18 firma girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Kayseri Sanayi Odası’na 18 firma için tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve yönetim kurulu üyesi iş insanları hazır bulundu.



“KAYSERİ, ÜLKEMİZİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

İSO En İyi İlk 500 Listesi’ne giren firmaları tebrik eden ve gurur duyduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin hep böyle güzelliklerle, olumlu anılmasından dolayı gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Kayseri’miz aidiyet duygusuyla sahiplenilecek yegâne şehirdir. Kayseri, ülkemizin olmazsa olmazıdır. Şehrimizin de ülkemizin de insanımızın da kıymetini bilmeliyiz. Sizler de bizlerin gururusunuz, İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmada ilk 500’e 18 firmamızın girmiş olması bizleri sevindirir, gönlümüz daha fazlasını arzu eder. İlk 500’ün ardından ikinci 500’de de inşallah bir o kadar da bekliyoruz” diye konuştu.



“MEVLAM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN”

Pandemi dönemini Kayserili iş insanlarının adeta fırsata çevirdiğini söyleyen Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Mazeretlere sığınmadı, üreten oldu, ihraç eden oldu, fedakârlık sağlandı. Bizler, sizler dayanışma içerisinde o süreci de kendi şartlarında en iyi şekilde geçirmeye gayret ettik. Birliğin, beraberliğin bereketini gördük. Buna katkı sağlayan siz başkanlarımızı, özelde de belediye başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 16 ilçe belediye başkanımızın bu süreçteki katkıları asla göz ardı edilemez. Bütün bunların yanında uyum kültürünün en güzel örneklerini sergileyen Kayseri’mizin hayırsever insanları, devletimizin kurallarına, mevzuatlarına uyan, işbirliğine yönelen kardeşlerimizle kazanım elde ettik. Mevla’m birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.”



DÖRDÜNCÜ ORGANİZE VE SERA ORGANİZE YOLDA

Başkan Büyükkılıç, yapılacak olan dördüncü organize ile sera organize sanayilerinin de Kayseri’ye büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “İnşallah dördüncü organizemiz yolda, birkaç ay sonra tamamen olgunlaşır ve 6 ay içerisinde de hak sahiplerine tahsis edilmeye çalışılır. Sanırım bin 200 civarında başvuru var. Elhamdülillah bu durum Kayseri’mizin, üretken, yenilikçi anlayış sergileyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösterir. Sera organizemizin de ilan edildiğini sizlerle paylaşırız.

Büyükkılıç, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını, üretenin hizmetkârı olduklarını da sözlerine ekledi.



“DESTEĞİNİZİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ”

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise üstün bir başarı gösterdiklerini vurgulayarak, “Her yıl iyi bir konumdayız ama bu yılın bir özelliği var. Türkiye’deki tüm iller sıralamasında genelde yedinci sekizinci sırada olur idik bu yıl çok şükür altıncı sıradayız. İkinci 500 de de inşallah açıklandığında göreceğiz, Kayserili firmalarımızın üstün başarıları devam edecek. Tabi bu hakikaten Kayseri’mizdeki birlik beraberliğin, iş çözme anlayışının ürünü. Sanayicinin önü açılırsa neler yapabileceğinin göstergesi” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a sanayici ve iş insanlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Büyüksimitci, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, desteğinizi her zaman hissediyoruz. Dördüncü organize sanayi bölgesiyle ilgili de çalışmalarımızı yakinen takip ediyorsunuz. Onu da hızlandırmak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

