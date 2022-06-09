10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar Almanya'dan kaçtı Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda İnterpol tarafından Almanya'dan uluslararası çalıntı kaydı bulunan 10 milyon TL değerinde Porsche marka otomobil yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, şehir içerisinde yurt dışından gelen yabancı plakalı araçların çalınması, çalınan araçların bulunabilmesi ayrıca yurtta kalma süresi dolan araçların elde edilebilmesi ile ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar çerçevesinde 2019 model Porsche marka bir aracın yapılan sorgulamasında İnterpol tarafından Almanya'dan uluslararası çalıntı kaydının bulunduğu ve yurtta kalma süresinin de dolduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan otomobil, muhafaza altına alınarak işlemlere başlandı.

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