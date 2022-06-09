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Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra Hasan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

DHA

Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra Hasan'ın da cansız bedenine ulaşıldı


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de sevgilisi Şeyma Demir (18) ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atılan Hasan Aydoğan'ın (21), 77 gün sonra cesedine ulaşıldı.
Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU
İki şüphelinin 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir, olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Hasan'ın cenazesini bulan Aydemir, "Yemek yiyecektim. Elimi yıkamak için köprünün altına indim. Bir baktım orada taşla toprağa sıkışmış bir ceset gördüm. Vücudunun üst kısmını gördüm. Kendim çıkarmak istedim. Yapamayacağımı anlayınca emniyet ekiplerine haber verdim. Olay yerine hemen ekipler geldi ve cesedi çıkarmak için çalışma yaptılar" dedi. 
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Fahrettin TOKER
2022-06-09 14:47:14

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