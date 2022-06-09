Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler 

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, bebek bezlerinin içine gizlenen 2 kilo 250 gram bonzai ve 7 sentetik ecza ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurulan otobüste arama yaptı. Bebek bezlerinin içine gizlenen 2 kilo 250 gram bonzai ve 7 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-09 14:59:23
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