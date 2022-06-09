Denizi olmayan Kayseri'de 10 milyon dolarlık balık ihracatı Vali ile belediye başkanı çizmelerini giydi, somon balığı hasadına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Yamula Barajı’nda balıkçı çizmelerini ve yeleklerini giyerek, tekne ile somon balığı hasadına katıldı. Büyükkılıç, denizi olmayan Kayseri’nin Yamula Barajı’nda 10 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldığını söyledi.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadan inşa edilen, hidroelektrik santralinden (HES) 100 megavat elektrik üretiminin yanı sıra bölgedeki güneş enerji santrallerinin de (GES) bulunduğu, 55 kilometre sulama alanına sahip Yamula Barajı’nda somon balık hasadı yapıldı. Hasada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile işletme yetkilileri katıldı. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte balıkçı çizmelerini ve yeleklerini giyerek, tekne ile somon balığı hasadı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz denizi olmayan bir şehir olarak bilinir ama gizli hazinelerin üzerinde oturduğunu da görmekten hepimiz onur duymaktayız. İşletmeci dostlarımıza başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Yumurta ve yavru balık, alabalık ve somon konusunda yüzde 37, 40 gibi rakamlar konuşuluyor. Bize verilen bilgi doğrultusunda Türkiye’de birinci diye biliyoruz. Bu durum bizleri sevindiriyor. İhraç edilen ürünlerin tamamı yurt dışına gidiyor, o da ayrıca bizi keyiflendiriyor” dedi. Sadece burada 10 milyon dolarlık bir gelir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Totalde buradaki firmamızdan 10 milyon dolar gibi bir gelir oluyorsa, diğerlerini de topladığımızda 30 milyon dolarlık bir hacmimiz söz konusu. Bunu daha geliştirecek çalışmalara Sayın Valimizle işbirliği halinde imza atmamız lazım, katkı sağlamamız, üreteni sırtımızda taşımamız lazım, işletme ve işleme kültürünü de şehrimize getirmek suretiyle daha da geliştirerek bu şehre katma değer sağlamamız lazım. Emeği geçen dostlara, bizi yüreklendiren bu canlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin her geçen gün kendisini biraz daha şaşırttığını ve kentin muhteşem bir şehir olduğunu ifade ederek, Türkiye’de yavru alabalık konusunda Kayseri’nin, Türkiye birincisi olduğunu, yurt içi ve yurt dışına Kayseri’den balık gönderildiğini söyledi. Vali Çiçek ayrıca bu bölgede milyonlarca yıl öncesine ait fosillerin olduğunu ve bunun muhteşem olduğunu vurguladı. Kayseri’nin balıkçılık alanında önemli faaliyetlerde bulunduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konuda birtakım projeleri olduğunu kaydeden Çiçek, Valilik olarak kendilerinin de sonuna kadar buna destek vereceklerini belirterek, “Belediyenin güzel bir sloganı var, ‘Her şey Kayseri İçin’ diye. İnşallah biz de bu slogan altında birleşeceğiz” dedi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de hem yumurtada hem de yavru alabalıkta Türkiye’nin yaklaşık yüzde 35 ile 40’lık kısmını Kayseri’nin, özellikle uzun yayla bölgesinde kuluçkahanelerden karşılandığını ve burada da Türkiye’deki büyük firmaların yavru balık üretimi yaptığını söyledi.

10 milyon dolarlık balık ihraç ediliyor

Marsom Su Ürünleri Tesisi’nde yıllık yaklaşık 4 bin ton somon üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten işletme sahibi Alper Servet ise hasat ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün hasat günümüzün başlangıcı. Başkanım ve valimizin katılımıyla hasadımızı yapacağız inşallah. Burada yapılan somon hasadının tamamı işleme tesislerinde işlenip paketlendikten sonra Rusya’ya satılmakta. Yıllık yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

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