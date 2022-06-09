Melikgazi Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Kayseri’nin en büyük ve donanımlı okuluna taşındı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Kayseri’nin en büyük ve donanımlı okuluna taşındı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz”

İHA

İlçeye 3 yıl içerisinde 14 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni alan, bina taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi protokol törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz" dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Kayseri’nin en büyük ve donanımlı okuluna taşındı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz”

İlçeye 3 yıl içerisinde 14 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni alan, bina taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi protokol törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz” dedi.
Düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her alanda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Bu okul hariç tam 14 tane okul yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Dolayısıyla eğitime büyük bir destek veriyoruz. Burada modelimiz Kayseri ve Mehmet Özhaseki modeli. Kayseri belediyecilik açısından birçok ilden açık ara öndedir. Bizde Kayseri’de okul, cami, sağlık ocağı, sosyal tesisler yapıyoruz. Burada yapacağımız protokol çerçevesinde ömrünü tamamlamış olan güzide okulumuz, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Okulunu Kayseri’nin en büyük okuluna taşıyacağız. Şehir dinamik olduğu için eskiyor. Belli bir süre sonra popülerliği bitiyor” ifadelerini kullandı.
Palancıoğlu, “Bu bina 60 yılı geçkin bir süredir hizmette ve artık çok yıprandı. Burası 32 derslikli, istendiğinde 50 derslik olacak kapasitede ve atölyelerimiz var. Şehir merkezinde taşımalı eğitimin verildiği, çevresinde otopark ve trafik sorununun yaşandığı, gürültü kirliliğinin olduğu yerden Dedeman Okulumuzu böyle güzel bir okula taşıyoruz. Verdiği destekler için Mehmet Özhaseki Bakanımıza ve Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederim. Okulumuzu bugün Milli Eğitime teslim ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Burada ilave olarak Fen ve Teknoloji Lisesi projemizi de hayata geçiriyoruz. Burada robotikten, yazılıma, kodlamaya kadar çeşitli teknoloji atölyeleri olacak. Buradan ArGe yapacak gençlerimiz yetişecek. Bizde her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kayseri’nin en büyük okulunun devir tesliminde bulunmaktan dolayı oldukça mutluyum. Çok heyecan verici. İnsanı büyüleyen bir okul. Her şeyi ile öğrencilerimiz için tasarlanmış. Aslında bu okulları yapmak bizim görevimiz ama belediye başkanlarımız sağ olsun her şeyi yapıyor yükümüzü azaltıyorlar. Ben bu Kayseri modelini çok sevdim. Okulumuz Kayseri’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi yeni 80 aracını tanıttı
Öte yandan, Melikgazi Belediyesi ilçe sakinlerine daha etkin ve seri hizmet edebilmek için aldığı 80 adet iş makinesi ve aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Burada da bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Ben bugün burada teslim aldığımız araçların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah kaza bela vermesin, ilçemize ilimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “En büyük nüfus potansiyeline sahip olan Melikgazi'mizin yakışan şekliyle araç filosunu güçlendirmesiyle, bizlere hizmetin kalitesinin artması açısından hepimiz için anlamlı ve önemli. Bu açıdan değerli başkanımıza, ekibine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Burada hizmet verecek şoförlerimize sağlıklı, kazasız ve belasız hizmet vermelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Mustafa Palancıoğlu başkanımın eline sağlık. Bu araçlarla çalışan kardeşlerimin hayırlı güzel hizmetler yapmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Allah kaza bela vermesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı
YEREL HABERLER KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği ...
Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor
Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı
Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Paravan şirket kurarak 100 milyon ...
Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını ...
Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında ...
FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya ...
Sınır tanımayan teknoloji festivali ‘Kocafest’te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Sınır tanımayan teknoloji festivali ‘Kocafest’te ...
Denizi olmayan Kayseri'de 10 milyon dolarlık balık ihracatı Vali ile belediye başkanı çizmelerini giydi, somon balığı hasadına katıldı
YEREL HABERLER Denizi olmayan Kayseri'de 10 milyon dolarlık balık ...
ERÜ’de “IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” başladı
YEREL HABERLER ERÜ’de “IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” başladı
Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha
Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler 
YEREL HABERLER Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler 
Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra Hasan'ın da cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra ...
10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar Almanya'dan kaçtı Kayseri'de yakalandı
YEREL HABERLER 10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar Almanya'dan ...
Kayseri Sera OSB’de sevindirici gelişme
YEREL HABERLER Kayseri Sera OSB’de sevindirici gelişme
Kadına şiddete ‘paraşütlü farkındalık’
YEREL HABERLER Kadına şiddete ‘paraşütlü farkındalık’
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
YEREL HABERLER Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle ...
Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı "10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar
YEREL HABERLER Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı "10 milyon TL ...
Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya 'tebrik' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya 'tebrik' ziyareti
Bulgaristan'da 'Kayseri-Kültepe' rüzgarı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da 'Kayseri-Kültepe' rüzgarı
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti
Erciyes'te haziranda kayak
YEREL HABERLER Erciyes'te haziranda kayak
“Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir” Avukat Emir Akpınar: “Balkonda mangal yakarak itfaiyeyi meşgul etmek, idari yaptırıma sebep olabilir” “Rahatsızlık vermekte ısrarcı olan komşunun evinin satışı istenebilir”
YEREL HABERLER “Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.