Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında etkinlik düzenledi

‘Meslek Liseleri İlkokullara Hayat Olsun’ projesini başlatan Bünyan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bünyan Belediyesinin sağladığı araçlarla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Hamideye Meslek Lisesi öğrencileri, kardeş okul ilan ettikleri Yeni Süksün İlkokulu ve Köprübaşı İlkokulunda bulunan öğrencilere palyaço gösterisi, çeşitli oyun ve yüz boyama etkinliği yaptılar. İlkokul öğrencilerinin güzel bir gün geçirmesini sağlayan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrenciler, kardeş okul öğrencilerine hikaye kitapları hediye ederek düzenlenen etkinliği taçlandırdılar.

Bünyan Hamidiye mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Karacabey, “Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri çok daha mutlu etti. Çocuklarımızı ve insanımızı mutlu etmek okulumuzun misyonu haline gelmiştir. Bu etkinliğimizde de bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Özkan Altun’a teşekkür ediyoruz " dedi.

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