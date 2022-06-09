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Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı

DHA

Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 5 ilde sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketle piyasaya sahte çek ve senet sürerek, 100 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, kurdukları paravan şirkette piyasaya sahte çek vererek insanları 100 milyon TL dolandırdığı belirlenen G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 adet çek, 20 adet senet ve 23 adet kaşe ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)
    DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-09 17:44:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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