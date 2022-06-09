Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güven Timleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Devriye Ekipler Amirlikleri tarafından asayiş uygulamaları yapıldı. Park, bahçe ve okullarda yapılan uygulamalarda 226 şahsın sorgulaması yapıldı. 71 araç ve 96 park ve bahçe kontrol edilirken, aranması bulunan 4 şahıs ve 2 hırsızlık şüphelisi de yakalandı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda belli miktarda uyuşturucu bulunurken, konu ile ilgili 5 şüpheli de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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