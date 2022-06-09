KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Özbekistan’dan dört devlet üniversitesi ile çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Bakanlığı ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “TürkÖzbek Yükseköğretim Kurumları Forumuna” katıldı.

Forum çerçevesinde düzenlenen “Reel Ekonomide Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğinin Geliştirilmesi İçin Beklentiler” konulu oturuma katılan KAYÜ Rektörü Karamustafa, ikili görüşmeler çerçevesinde Özbekistan’dan etkinliğe katılan üniversite rektörleri ile bir araya geldi.

Rektör Karamustafa, daha sonra Özbekistan’dan Taşkent Teknik Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadritdin Turabdjanov, Jizzakh Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alisher Usmankulov, Karakalpak Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reymov Ahmed Mambetkarimovich ve Özbekistan Denav Girişimcilik ve Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ganisher Rakhimov ile ortak araştırma ve proje yapma, akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi, staj imkânı sunma, iş dünyasına yönelik ortak çalışmalarda bulunma, toplumsal fayda oluşturmaya yönelik ortak proje üretme ve daha birçok alanda eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Rektör Karamustafa, imzalanan işbirliği protokollerinin Kayseri Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına önemli katkı sunacağını belirtti ve Özbekistan üniversitelerinin Anadolu’nun merkezinde Erciyes dağının eteğinde, sağlık, turizm, sanayi, ticaret ve eğitim kenti olan Kayseri’ye ilgisinin gayet yoğun olduğunu söyledi.

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