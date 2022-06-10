ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

İHA

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) , TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2022 yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı'nı 9 Haziran 2022 tarihi itibari ile ilan etti.

ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) , TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2022 yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nı 9 Haziran 2022 tarihi itibari ile ilan etti.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bugüne TR72 Bölgesi’nde yürüttüğü destek programları ile 1 milyar TL’ye yakın yatırımın harekete geçirilmesini sağladı. İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’yla da başarılı projelere toplam 25 milyon TL tutarında finansman desteği kullandırılacak. Program, TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılmasını hedefliyor. Finansman Destek Programı’nın öncelikleri ise TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması şeklinde.
İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın ilk bilgilendirme toplantısı 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 17:30’da Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Sivas ve Yozgat’ta yapılacak toplantıların tarihleri, proje hazırlama eğitimleri ve teknik yardım masası hizmeti ile ilgili bilgilere www.oran.org.tr sitesinden ulaşılabilecek. Proje başvuruları 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı
YEREL HABERLER KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği ...
Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor
Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 milyonluk dolandırıcılığa 9 gözaltı
Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Paravan şirket kurarak 100 milyon ...
Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını ...
Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Bünyan'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarında ...
FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya başlandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden ceza alan sanık yeniden yargılanmaya ...
Melikgazi Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Kayseri’nin en büyük ve donanımlı okuluna taşındı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz”
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor 50. ...
Sınır tanımayan teknoloji festivali ‘Kocafest’te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Sınır tanımayan teknoloji festivali ‘Kocafest’te ...
Denizi olmayan Kayseri'de 10 milyon dolarlık balık ihracatı Vali ile belediye başkanı çizmelerini giydi, somon balığı hasadına katıldı
YEREL HABERLER Denizi olmayan Kayseri'de 10 milyon dolarlık balık ...
ERÜ’de “IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” başladı
YEREL HABERLER ERÜ’de “IV. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” başladı
Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha
Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler 
YEREL HABERLER Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler 
Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra Hasan'ın da cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Öldürülüp Kızılırmak'a atılan Şeyma'dan sonra ...
10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar Almanya'dan kaçtı Kayseri'de yakalandı
YEREL HABERLER 10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar Almanya'dan ...
Kayseri Sera OSB’de sevindirici gelişme
YEREL HABERLER Kayseri Sera OSB’de sevindirici gelişme
Kadına şiddete ‘paraşütlü farkındalık’
YEREL HABERLER Kadına şiddete ‘paraşütlü farkındalık’
Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
YEREL HABERLER Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle ...
Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı "10 milyon TL değerinde Porsche çalmışlar
YEREL HABERLER Kayseri polisi çalıntı Porsche yakaladı "10 milyon TL ...
Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya 'tebrik' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan KAYSO'ya 'tebrik' ziyareti
Bulgaristan'da 'Kayseri-Kültepe' rüzgarı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da 'Kayseri-Kültepe' rüzgarı
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti
Erciyes'te haziranda kayak
YEREL HABERLER Erciyes'te haziranda kayak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.