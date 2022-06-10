Büyükşehir’in 'Yaza Merhaba Festivali'ne muhteşem ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat etkinliklerine özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir festival ile ‘yaza merhaba’ dedi. Başkan Büyükkılıç, Yaza Merhaba Gençlik Festivali’nde sahne alan ve Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir’e çiçek takdim etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’ düzenliyor. Festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Kayserililer katıldı.

Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşen festivalde ilk olarak Semih Tercan sahne aldı. Sanatçı Tercan, “Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu güzel organizasyonu hazırlayıp, sizlerle bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” dedi. Sevilen şarkıları seslendiren Tercan’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, çiçek takdim ederek, “Teşekkürler Talas, Teşekkürler Kayseri” dedi.

“Yaza Merhaba” coşkusu, Talas semalarından tüm Kayseri’ye yayılırken, Başkan Büyükkılıç, konser alanına inerek, vatandaşları selamladı. Büyükkılıç, gençlerin yoğun ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaştı.

Daha sonra sahneye ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir çıkarak, ilk parçasını seslendirip, karşılaştığı coşkulu kalabalık ile çok heyecanlandığını belirterek, “Bu nasıl kalabalık böyle, inanılmazsınız, harika, çok heyecanlandım. Hepinize kurban olurum, cansınız” diye konuştu.

Sahneye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın davet edilirken, Başkan Büyükkılıç, sanatçı Kandemir’e çiçek takdim etti. Kayserililere seslenen Büyükkılıç, “Helal olsun size, her şeyin en iyisine layıksınız. Sizleri seviyoruz, sizlere hizmet etmek, sizlerin duygularına tercüman olmak bizim için mutluluk kaynağıdır. Sizlere iyi eğlenceler diliyoruz. Kayseri genç dostu, üniversite şehri olarak kendine yakışanı yapacaktır. Sağ olun, var olun Allah’a emanet olun” dedi.

Üniversite sınavına girecek olan gençlere başarılar dileyen Büyükkılıç, “Haftaya üniversite sınavlarınız var, sizlere bu moral gecesi olsun. Başarılar diliyoruz, geleceğiniz aydınlık olsun, alnınızdan öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ise Başkan Büyükkılıç’a Kayserililer adına teşekkür ederek, “Çok yoğun bir sezon geçirdiniz, öğrenciler, çalışanlar bunu çoktan hak ettiniz. Bu nedenle böyle hassasiyeti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a sizin adınıza çok teşekkür ediyorum. Hem vizeleri olan, hem de finalleri olan öğrencilerimize başarılar dilerken, haftaya üniversite sınavında ter dökecek kardeşlerime de üstün başarılar diliyorum. Bizim gencimiz hem dersine çalışır, hem eğlenir, hem de devleti için elinden geleni yapar. Hepinizi gözünüzden, gönlünüzden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın takdim ettiği çiçeği Kayserililer adına aldığını söyleyen Sanatçı Kandemir de, “Başkanıma kocaman bir alkış alabilir miyiz? Bizleri sizlerle buluşturdu, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsun. Çiçeği hepiniz adına alıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tekrar sahne alan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, seslendirdiği parçalarla tüm Kayserililere harika bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran müzikseverler cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluştururken, havadan drone ile de görüntülenen o anlar muhteşem görüntülere sahne oldu.

Gençler başta olmak üzere birçok vatandaşın sportif ve sanatsal etkinliklerle keyifli vakit geçireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali’nin ikinci gününde 10 Haziran’da İmera ve Muzaffer Elitaş Kadir Has Stadyum otoparkında, üçüncü günü olan 11 Haziran’da Nihat Altındiş ve İkilem Sümer Spor Tesisleri’nde, son günü olan 12 Haziran’da ise ünlü sanatçı Baha ve Ayşen Kaya İldem Kaysermall AVM Açık Otoparkı’nda sahne alacak.

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