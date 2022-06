AFAD'dan miniklere 'afet' eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ilkokul öğrencilere afet eğitimi verdi.

Türkiye'de 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edilmesinin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri eğitimlerini sürdürüyor. Kentte 7'den 70'e her kesime afet eğitimi veren ekipler, okullarda da eğitimlerini sürdürüyor. Malazgirt İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan AFAD ekipleri, burada hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim verdi. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Ayrıca, minik öğrencilere ekiplerin afetlerde kullanılan ekipmanlar da anlatılırken, AFAD'ın arama kurtarma köpeği 'Leon'un gösterisi de öğrenciler tarafından yoğun alkış aldı.

Programın sonunda AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, Malazgirt İlkokulu Müdürü Halil Şahin'e afet çantası hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.