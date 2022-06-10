Talas'ta atıklar dönüşüme, ödüller öğrencilere

Talas Belediyesi tarafından okullar arası 'Doğaya Nefes, Geri Dönüşüme Destek Olalım' sloganıyla bir ay önce başlatılan atık toplama kampanyası sona erdi. İlçedeki 21 okulun destek verdiği kampanyada plastik, metal ve kağıt kategorilerinde en fazla atık toplayan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Genç nesillerin çevre ve geri kazanım konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Talas Belediyesi tarafından başlatılan ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen kampanyanın ödül töreni gerçekleştirildi. Talas Belediyesi Meclis Salonu’ndaki törenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, kampanyanın farkındalık oluşturmak adına çok önemli olduğunu belirterek, “Eğitimde önemli olan kalıcı davranış değişikliği geliştirmektir. İnşallah gelecek nesillere nefes olacak bir çalışma oldu. Bunun yarışmaya dönüştürülmesi de öğrencilerimizin yüreklerini ortaya koymasını sağladı. Bu konuda emekler için başta başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, belediyecilikte 25 yılı geride bıraktığını ifade ederek, “Çevreyle ilgili çok sayıda işe imza attığımı düşünüyorum. Kâğıtlar çöpe giderse ormanlar biter ama sizin sayenizde evlerden ve okullardan başlayarak ayırırsak atıklar geri dönüşürse, ormanların yok olmasını engelleriz. Bunu alışkanlık haline getirmek için başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere büyük kampanyalar düzenliyor. Biz de geçen yıl Sıfır Atık çalışmalarımızda ödül almıştık. Atıkları kategorilerine göre ayrıştırırsak imkânlarımızı daha güzel hizmetlerde kullanırız. Kampanya emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum.” diye konuştu. Talas İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, atık dönüştürmeyle ilgili; “Bir yönden bu bir ibadet şekli, öbür yönden gelecek nesillere insani bir görev, diğer yönden ise sosyal bir sorumluluk. Son yıllarda ülkemizde bu konuda devletimiz hem büyür bir atılım ve çaba içinde, hem de vatandaşlarımız özellikle de çocuklarımız büyük bir gayret ve duyarlılık içerisinde. İnşallah genç neslimizdeki bu duyarlılık aynı kararlılıkla devam eder de dünyamızı daha az kirli şekilde gelecek nesillere bırakırız. Organizasyon için belediyemize, öğretmenlerimize ve katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okullarında 150 kg plastik, 50 kg metal ve 250 kg kâğıt atığı geri dönüşüme kazandıran öğrencilere dünya klasikleri, badminton seti, spor topu ile at yapıştır raket seti gibi çeşitli ödüller verildi. Ayrıca okul müdürleri ve koordinatör öğretmenlere plaket verildi.

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