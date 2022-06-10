Başkan Büyükkılıç’a “En Çok İstihdam ve En Çok Kadın İstihdamı” plaketi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan işveren olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Defterdarlığı görevine atanan Mehmet Çoban, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Yedikaya ve Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Hamdi Güney’e iadei ziyarette bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, ilk ziyareti Kayseri Defterdarlığı görevine atanan Mehmet Çoban’a gerçekleştirdi. Daha sonra Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na giden Büyükkılıç, yeniden seçilen Ali Yedikaya’yı ziyaret ederek, tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç’ın son durağı ise, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oldu. Burada Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

SGK İl Müdürü Güney tarafından Başkan Büyükkılıç’a KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin Kayseri’de 2021 yılı içerisinde en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan işveren olmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iki ayrı teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretler çerçevesinde, “Tüm kamu kurumlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Kayserimiz için hep birlikte hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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