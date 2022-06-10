AGÜ Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 23. sıraya yükseldi AGÜ, üç yıl üst üste listede ilk 100’e giren tek Türk üniversitesi oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı “WURI 2022 Dünya Yenilikçi Üniversiteler” sıralamasında 23. sıraya yükseldi.



Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan, dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı WURI 2022 genel sıralamasında AGÜ, geçen yıla göre 4 basamak yükselerek 23’üncü sırada yer aldı.

AGÜ, sıralamada “Kriz Yönetimi” ile “Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik” kategorilerinde dünya 2’ncisi olarak önemli bir başarı elde etti. AGÜ, WURI 2022 sıralamasında Endüstriyel Uygulamalar ve Etik Değerler kategorilerinde bu yıl ilk kez dereceye girerek 50’nci sırada kendine yer buldu. Üç yıl üst üste listede ilk 100’e giren tek Türk üniversitesi olan AGÜ ülkemize de büyük bir başarı kazandırmış oldu.

Sıralamada üniversitelerin yenilikçi yönleri, üniversitesanayi iş birlikleri, girişimcilik, etik değerler, kriz yönetimi, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik gibi birbirinden farklı kriterler değerlendirmeye alınıyor.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ’nün bu başarılarına devam edeceğini belirterek dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında hak ettiği yeri almakta olduğunu söyledi. AGÜ’nün marka değerinin hızla yükselmekte olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, “Üniversitemiz hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin Stanford, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversiteleri ile aynı listede yer alması önemli bir başarıdır” dedi.

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