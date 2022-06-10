Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Tabip Odası’ndan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde yediden yetmişe tüm Kayserililere yerel yönetim hizmetlerini kaliteli ve etkin bir şekilde ulaştırma noktasında, tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli olarak irtibat ve istişare halinde ortak aklı ön planda tutan Başkan Büyükkılıç’a kamu kurum kuruluşları ve STK’lardan ziyaretler sürüyor.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kayseri için hizmetten hizmete yatırımdan yatırama koşarken birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kadim bir şehrin hizmetkârı olarak var gücümüzle çalışırken, kentimizde bulunan kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarımız ile daima istişare yapmaya özen gösteriyoruz. Başta tüm vatandaşlarımız ve kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızla olan bu güçlü birlikteliğimiz en büyük zenginliğimiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının emek ve gayretlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını da belirterek Tabip Odası nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Arıkan ise Büyükkılıç’a pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına sağladığı destek ve Kayseri için sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ziyaret sonunda, Kayseri Tabip Odası’nın yeni yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi ve heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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