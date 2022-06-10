Medeniyetlere ev sahipliği yapan meydan Cumhuriyet Meydanı’nda 4 dönemden kalan eserler ilk gün ki gibi korunuyor İl Kültür ve Turizm Müdürü Müdürü Şükrü Dursun: “Buram buram tarihi burada hissetmek mümkün” “Her bir medeniyet yeni yapılar inşa ederek kendi izlerini bırakmış”

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda 4 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserler, meydana farklı bir atmosfer katıyor.

Kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı, birbirinden farklı medeniyetlerin yaptırdığı eserler ile tarih meraklılarının uğrak mekanı oldu. Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaptırılan eserlerin yer aldığı meydan, günümüzde adeta tarihe tanıklık ediyor. 3’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından yaptırılan Tarihi Kayseri Kalesi, erken dönemde inşa edildiği düşünülen Roma heykel Mezarı, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yaptırılan Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Hunat Hatun Külliyesi, Osmanlı Dönemi’nde iç kaleye yaptırılan caminin de bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, tarihe ışık tutuyor. Ayrıca, Kayserili olan Mimarsinan’ın yaptırdığı Kurşunlu Camii’de sapasağlam ayakta duruyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, meydanın buram buram tarih koktuğunu söyleyerek, “Cumhuriyet Meydanı’na baktığımız zaman çok çeşitli medeniyetlerden günümüze ulaşan eserleri görebiliyoruz. Kayseri gerçekten kadim bir şehirdir. Tarihi çok köklü. Kültepe’de yapılan kazı çalışmalarında Kayseri tarihinin günümüzden 6 bin yıl kadar öncesine uzandığını biliyoruz. Meydandaki eserlere bakacak olursak burada kaleden başlamak lazım. Çünkü meydan çevresindeki en eski yapı olarak kaleyi söylememizde bir sakınca yok. Milattan sonra 3’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 3. Gordianus döneminde bu kalenin o dönemki yapılan sikkelerden yola çıkarak inşa edildiğini biliyoruz. Daha sonrasında Bizans dönemine geldiğimizde 6’ıncı yüzyılda kalede Bizans İmparatoru Justinian tarafından bir değişiklik yapılıyor. Kalenin o dönem çok büyük olduğu ve biraz daha küçültmeye gidildiğini biliyoruz. Çünkü savunma önemli. O dönemde de değişikliklere gidilmiş. Sonrasında Danışmentliler döneminde kalede eklemeler, Anadolu Selçuklular döneminde ciddi eklemeler olduğunu biliyoruz. Kaleyi dış surlar ve iç kale olarak ele alacak olursak buralarda çeşitli eklemeler var. Burada bulunan ‘ok burcu’ dediğimiz burç Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılıyor. Onun dışında Selçuklu döneminde eklenen yoğunburç var. Selçuklu sonrasında Karamanlılar ve Osmanlı döneminde de çeşitli eklemeler yapılıyor. İç kale içerisinde Fatih döneminde inşa edilmiş bir cami var. Bunların dışında yine erken dönemde inşa edildiğini düşündüğümüz meydanda bulunan Roma heykel mezarı var. Bunun yapım tarihi de yine kalenin ilk inşaat tarihlerine yakın. O yapı daha sonra Selçuklu döneminde de kullanılmış. Selçuklular şehirde çok imar faaliyetleri yaptığı için çok çeşitli eserler görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çok çeşitli medeniyetlerin izlerini görüyoruz”

Dursun, “Şöyle bir meydana baktığımız zaman çok çeşitli medeniyetlerin izlerini görüyoruz. Cumhuriyet Meydanı’na gelen bir ziyaretçimiz şöyle etrafına baktığında bu eserlerin hepsini görmesi mümkün. Buram buram tarihi burada hissetmek mümkün. Biz buradaki tarihi kaleden yola çıkarak 3’üncü yüzyıl olarak değerlendiriyoruz. Her bir medeniyet ya yeni yapılar inşa ederek yada kaleye eklemeler yaparak kendi izlerini burada bırakmış” dedi.

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