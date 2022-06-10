13 yıl hapisle aranıyordu, havalandırma boşluğunda yakalandı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 13 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan A.K. (30), polis ekiplerince havalandırma boşluğunda yakalandı. Polisin "Canına kastın mı var, değer mi?" dediği A.K., "Değer" cevabını verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi yakalamak için harekete geçti. Firari hükümlü A.K.'nin, Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonla A.K., havalandırma boşluğunda yakalandı. Polisin "Canına kastın mı var, değer mi?" dediği A.K., "Değer" cevabını verdi. A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-10 15:35:06
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