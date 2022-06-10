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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdoğan'dan Odakır'a ziyaret

İHA

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan geçtiğimiz günlerde KESOB başkanlığına seçilen Şeyhi Odakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, "esnaflarımız her zaman ülkemiz ekonomisine katkı veren insanlardır. Bu bağlamda bizler de her zaman esnafımızın yanındayız" dedi.

Başkan Özdoğan'dan Odakır'a ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan geçtiğimiz günlerde KESOB başkanlığına seçilen Şeyhi Odakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, “esnaflarımız her zaman ülkemiz ekonomisine katkı veren insanlardır. Bu bağlamda bizler de her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mahmut Günek ile birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle KESOB başkanlığı görevine gelen Şeyhi Odakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, her zaman esnafların yanlarında olduklarını belirterek şöyle konuştu;
"28 Mayıs'ta yapılan KESOB seçimleri sonrasında başkanlığa seçilen Şeyhi Odakır başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ülke ekonomimize, ilimize katkı veren değerli esnaflarımız, el emeği göz nurunu her zaman ön planda tutan vatanını milletini seven vatansever insanlardan oluşuyor. Biz ilçemizde de ilimizde de esnaflarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da yerel yönetimler olarak üzerimize düşen noktalarda esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve vatanımız, milletimiz için birlikte hizmet edeceğiz. Bu vesileyle başkanıma yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”
KESOB başkanı Şeyhi Odakır’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri’de 32 bin esnafa hizmet verdiklerini belirten Odakır, "KESOB’a bağlı 41 odamız var. Bunun 24 tanesi merkezde bulunmaktadır. 17 odamızda ilçelerimizde hizmet vermektedir. 32 bin esnafımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız esnaf sanatkârımıza verdiğimiz vaat ve sözleri yerine getirerek daha iyi hizmet sunmak. özellikle belediyelerimizle her zaman işbirliğiyle esnafımıza hizmet etmeye gayret ederek hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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