Kızına cinsel istismardan 30 yıl ceza alan baba, yeniden yargılanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızına cinsel istismardan 30 yıl ceza alan baba, yeniden yargılanacak

DHA

Kızına cinsel istismardan 30 yıl ceza alan baba, yeniden yargılanacak


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kızı D.A.'ya (29), 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan C.A.'ya verilen kararı yasak delil gerekçesiyle bozan Yargıtay, tahliyesine hükmetti. C.A., ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.
Kayseri'de Ekim 2019'da polis merkezine giden D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede C.A. hakkında Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi. Twitter'da 'Tecavüze hayır' başlığıyla hesap açan D.A., yaşadıklarını anlatarak, "9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular" ifadelerini kullandı.
'HAYAT TARZI DEĞİŞTİ'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2020'de görülen davanın karar duruşmasına sanık C.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık C.A., 1999-2006 yıllarında Almanya'da diğer yıllarda da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, mahkemeye 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu. Sanık C.A., ifadesinde, "Adil olarak yargılanmıyorum. Tanıklar dinlenilmedi. İktidarsızlık yaşadığıma dair rapor talebim reddedildi. Kızım iffetsiz bir hayat sürüyordu. Çok kolay yalan söylemeye, kin gütmeye başladı. Aşırı tüketim harcamaları yapmaya başlamıştı. Temizlik hastası olmuştu. Alkol almaya başladı. Hayat tarzı değişti. Kızım ile aramızdaki ses kaydı da bir senaryodur. Adaletinize güveniyorum" dedi. 
30 YIL CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.A.'yı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine karar verdiği, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
YARGITAY KARARI BOZDU
Sanık avukatı Gökmen Döner'in karara itiraz etmesi sonucu dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin de hukuka uygun karar vermesi sonrası avukat Döner, bu kez dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 9'uncu Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası dosyayı esastan redderek bozulmasına ve yerel mahkemeye gönderilmesine ve sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Ceza Dairesi, adli mercilere sunulan ses kaydının yasak delil niteliği taşıdığına vurgu yaptığı kararında, "Olayın oluş şekli ve zamanı, tanık ifadeleri, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları ile adli süreçte delil olarak kullanılmak üzere alınan ses kaydının, 5721 sayılı CMK'nın 148/3'üncü maddesi kapsamında yasak delil niteliği taşımasından dolayı söz konusu kayda istinaden hazırlanan bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı, savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin dosya içeriğinde çelişmesi nedeniyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hükme yönelik istinaf  başvurusunun kabulü yerine esastan reddedilmesine ve tahliye ile salıverilmesine karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Bozma kararı sonrası sanık C.A., yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-06-10 16:07:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan’ın Yıldızları’na ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kocasinan’ın Yıldızları’na ödül töreni düzenlendi
Büyükşehir'in hafta sonu gerçekleşecek Gençlik Festivali konserleri Erciyes Kültür Merkezi'ne alındı
YEREL HABERLER Büyükşehir'in hafta sonu gerçekleşecek Gençlik ...
Başkan Özdoğan'dan Odakır'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan'dan Odakır'a ziyaret
13 yıl hapisle aranıyordu, havalandırma boşluğunda yakalandı
YEREL HABERLER 13 yıl hapisle aranıyordu, havalandırma boşluğunda ...
ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor
YEREL HABERLER ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor
Medeniyetlere ev sahipliği yapan meydan Cumhuriyet Meydanı’nda 4 dönemden kalan eserler ilk gün ki gibi korunuyor İl Kültür ve Turizm Müdürü Müdürü Şükrü Dursun: “Buram buram tarihi burada hissetmek mümkün” “Her bir medeniyet yeni yapılar inşa ederek kendi izlerini bırakmış”
YEREL HABERLER Medeniyetlere ev sahipliği yapan meydan Cumhuriyet ...
Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Tabip Odası’ndan ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Tabip Odası’ndan ziyaret
Başkan Büyükkılıç'a Kayseri Tabip Odası'ndan ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a Kayseri Tabip Odası'ndan ziyaret
AGÜ Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 23. sıraya yükseldi AGÜ, üç yıl üst üste listede ilk 100’e giren tek Türk üniversitesi oldu
YEREL HABERLER AGÜ Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 23. ...
Başkan Büyükkılıç’a “En Çok İstihdam ve En Çok Kadın İstihdamı” plaketi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a “En Çok İstihdam ve En Çok Kadın ...
AK Partili Özhaseki: “Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi”
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki: “Artık siyaseti yavaş yavaş ...
Aranan şahsı havalandırma boşluğunda yakalayan polis: "Hadi gel, çok terlemişsin orada"
YEREL HABERLER Aranan şahsı havalandırma boşluğunda yakalayan polis: ...
Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı
Evleri başlarına yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı Kayseri’de yeni taşındıkları evleri dökülen aile müteahhide tepki gösterdi
YEREL HABERLER Evleri başlarına yıkıldı, o anlar kameraya ...
Talas'ta atıklar dönüşüme, ödüller öğrencilere
YEREL HABERLER Talas'ta atıklar dönüşüme, ödüller öğrencilere
AFAD'dan miniklere 'afet' eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'dan miniklere 'afet' eğitimi
KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlk Mezunlarını ...
Talas'ta portre resim sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Talas'ta portre resim sergisi sanatseverlerle buluştu
Büyükşehir’den istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak kurs
YEREL HABERLER Büyükşehir’den istihdama ve ekonomiye katkı ...
Başkan Büyükkılıç, ilk mezunların heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, ilk mezunların heyecanına ortak ...
Talas’ın vazgeçilmezi ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam
YEREL HABERLER Talas’ın vazgeçilmezi ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden ...
Büyükşehir’in 'Yaza Merhaba Festivali'ne muhteşem ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 'Yaza Merhaba Festivali'ne muhteşem ...
Melikgazi’den bir günde hem temel atma hem açılış
YEREL HABERLER Melikgazi’den bir günde hem temel atma hem açılış
ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı
YEREL HABERLER ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.