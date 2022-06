Kocasinan’ın Yıldızları’na ödül töreni düzenlendi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen okullar arası yarışmalarda dereceye giren ‘Kocasinan’ın Yıldızları’ için ödül töreni düzenlendi. ‘Kocasinan Yıldızları’ çerçevesinde yaklaşık 5 bin öğrencinin 20 kategoride yarıştığı yarışmalar sonucunda dereceye giren toplam 353 öğrencinin ödülleri verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerinin neler yapacağını yarışmalarda şahit olduklarını belirterek, Büyük ve Güçlü Türkiye için 2023 yılında daha fazla projelere imza atacaklarını söyledi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi’nin dinamik bir belediyecilik hizmeti verdiğini ifade ederek, KOCAFEST’te ev sahipliği yapan Kayseri’nin TEKNOFEST’te de ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise; Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Yarışmalara katılan gençler, sadece kendi alanlarında yarışmıyor. Bu yarışmalarda gençler; arkadaşlığı, birlik ve beraberliği, takım ruhunu ve kardeşliği öğreniyor. Lütfen gençler, bu vatanı çok sevin. Kendi değerlerimizle birlikte ayakta kalacaksak gençlerimizin bugünkü yapmış olduğu eserlerle olacak. Gençlere emek veren Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, TEKNOFEST’in yolu Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu KOCAFEST’ ten geçtiğini vurgulayarak, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayarak, “İnsan odaklı projeler üretiyoruz ve yaptığımız her bir yatırım, şehrimize değer katmaktadır. Bu bakış açısıyla hemşerilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Belediye olarak temizlik, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız olmazsa olmazımızdır. Bunları en iyi şekilde yapmaya yoğun gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Kocasinan’ımızı ve Kayseri’mizi daha kıymetli ve daha değerli olması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle sosyal belediyeciliğe ayrı bir önem veriyoruz. Gençlere ve çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Biliyoruz ki yaptığımız ve yapacağımız bütün hizmetler, gençlerimize emanet. Kayseri ve Türkiye’nin geleceği gençlerinin neler yapacağına yarışmalarda şahit olduk. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim sezonunda dopdolu bir sezon hazırlıyoruz. Sahada daha etkin bir Kocasinan Belediyesi’ni görmüş olacaksınız. KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’te uzanan bir yolda yarınlarımızı inşa ediyoruz. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında birinci olan öğrenci performansını sergiledi. Daha sonra 20 farklı branşta dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı.

