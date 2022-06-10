Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyuda koyun gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurdukları düzenek ile kuyuya girdi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu koyunu kuyudan çıkardı.

Koyunun sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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