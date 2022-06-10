Talas'ta millet bahçesine ilk temel atıldı

Talas Millet Bahçesi'nin alanına yaptırılacak olan TürkanAv. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temeli atıldı.

Düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve hayırsever Altun ailesi ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün Jandarma Genel Komutanlığımızın hizmetinde olan 300 bin metrekare alanın 100 bin metrekaresi eğitim, öğretim ve millet bahçesi olarak İçişleri Bakanlığımızın onayı, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da tasdikleri ile bizim kullanımımıza tahsis edildi. Ancak bu işin hikayesi uzun. Haseki bakanımız önümüze düştü ve bu işi böylece başlatmış olduk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bizler Kayseri’mizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için her türlü yönüyle bizi seven hemşerilerimize layık olmak için 16 ilçe belediye başkanımızla beraber dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, kentin hayırseverler ile ön plana çıktığını söyleyerek, hayırsever ailelere teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Ben hayırseverlerimiz tarafından yapılan bu yatırımlardan ve bu iyiliklerden çok etkileniyorum. Öyle bir hayat yaşamışlar ki, sanki bize ‘mutluluğun sırrı’ burada diyorlar. Birbirlerine öyle bağlı yaşamışlar ki Kendi kendime ‘Allah’ın eşim ve çocuklarımla beraber bana böyle bir ömür ver’ dedim. Aynısını sabah Osman amcamla da hissetmiştim. Sadece hayır yapmıyorlar. Yaşantıları ile bizlere de örnek oluyorlar. Hem hayırlarından hem de bizlere olan örnekliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaptırılacak olan TürkanAv. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temeli atıldı. Günün anısına Vali Çiçek ve Başkan Yalçın, hayırsever aileye hediye takdim etti. Öte yandan Başkan Yalçın'ın davetlisi olarak Hayırsever TürkanAv. Mehmet Altun'un Hakkari'de yaptırdığı okuldan mezun olan öğrenciler ve okul müdürü de programa katıldı. Sürpriz karşısında hayırsever aile duygu dolu anlar yaşadı.

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