Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı Kayseri'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp 2 bin TL kapora alan şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin TL alan şahıs, kayıplara karıştı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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