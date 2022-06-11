100 milyon TL'lik dolandırıcılıkta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 5 ilde sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketle piyasaya sahte çek ve senet sürerek, yaklaşık 100 milyon TL´lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı vatandaşların dolandırıldıklarını belirten bazı vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D.'nin Kayseri'de yanlarında çalışan ile yakınları adına 9 paravan şirket kurdukları, aynı zamanda bu şirketleri doğrudan ya da perde arkasından yönettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak kredi notunu yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirinin yerine düzenleyerek, sahte ve karşılıksız olarak vatandaşlara verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin kaybolduğuna dair başvuruda bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin adli makamlara yaptıkları başvuruyla çeklerin ödenmesini engelledikleri belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 100 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 kişiye yönelik, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 çek, 20 senet ve 23 kaşe ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-11 10:58:34



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