İmera Kayserililerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' çerçevesinde sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen müzik grubu İmera, birbirinden güzel şarkılarla Kayserililere muhteşem bir gece yaşattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’ Kayserililerin muhteşem ilgisi ile devam ediyor. Kadir Has Stadyumu Otopark Alanı’nda gerçekleşen festivalin ikinci gününde ilk olarak Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş sahne aldı. Kayserispor atkısı ile sahneye çıkan sanatçı Elitaş, “Etkinliği düzenleyen Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle buluşmak çok güzel" dedi. Birbirinden güzel şarkıları ile Kayserililere müzik ziyafeti sunan Elitaş konserinin sonunda, “En güzel övgülere layıksınız. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Bu güzel festival için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sonsuz saygı ve sevgiler sunuyoruz” diye konuştu. Elitaş’a çiçek takdiminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de, “Konserlerimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yarın ve ertesi gün Erciyes Kültür Merkezimizde de konserlerimiz olacak. Kayserimizin yetiştirdiği güzel insan Muzaffer Elitaş’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Daha sonra sahneye ünlü müzik grubu İmera çıktı. Grup solisti Hüseyin Ulusan, alanı dolduran kalabalığa, “Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, bizler de hoş geldik, hoş gördük. Güzel bir akşam, türkülerimize eşlik edebilirsiniz. Güzel vakitler geçirmek dileğiyle” diyerek şarkılarını seslendirmeye başladı. Sevilen şarkıları büyük bir coşkuyla söyleyen İmera grubuna çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Kıymetli konuklar, İmera’ya sizden bir alkış istiyorum. Harikalar, uzun zamandan beri takip ediyoruz, yoğun programları arasında şeref verdiler, sefalar getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendinin de sizlere ve bütün konuklarımıza selamları var. Hepinize iyi eğlenceler” dedi.

Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği gecede İmera grubu, Karadeniz ezgileri ile Kayserililere muhteşem bir gece yaşatırken, müzikseverler cep telefonları ışıkları ile konser alanında büyük bir görsel şölen oluşturdu. İmera’nın muhteşem Karadeniz türküleri ve şarkıları ile vatandaşlar, gece boyunca eğlenceli saatler geçirirken, grubun solisti Hüseyin Ulusan’ın üniversiteden arkadaşı Kayserili Halil Yücel’i konser esnasında sahneye davet edilerek, Yücel saz çalarak söylediği türkülerle geceye renk kattı. Öte yandan Festival çerçevesinde 11 Haziran’daki Nihat Altındiş ve İkilem ile festivalin son günü olan 12 Haziran’da ise ünlü sanatçı Baha ve Ayşen Kaya’nın vereceği konser, Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşecek.

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