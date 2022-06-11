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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

İHA

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

Kentsel Dönüşüm’de marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 blok ve 236 dairenin temel atma törenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.
Tanıtım törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve davetliler katıldı. Kentsel Dönüşüm’de daha yeni ve nitelikli konutlar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kentsel Dönüşün denince Kayseri akla gelir. Kayseri’de büyük bir başarı hikayesi vardır. Tüm belediyelerimiz de kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi bu dönemde aldığı hizmetlerde Kayseri’nin en iyi yerlerinden bir haline gelecek. Okullarımız yollarımız parklarımız ve son olarak da kentsel dönüşümle büyük bir çalışma başladı. Burada ilk kez 14 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm yapılıyor. 6 blok 236 daireden oluşuyor. 115 hak sahibimiz burada sevinecek. 38 gecekonduyu yıkarak burada anlaşma yaptık. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyük bir emek var burada. 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Sadece Yıldırım Beyazıt'a değil Anbar’da, Battalgazi ve Kazım Karabekir’de farklı alanlarda yaptığımız kentsel dönüşümlerle birlikte daha çok yaşanabilir alanlar ortaya çıkıyor. Melikgazi olarak hem temel atmalarımız hem açılışlarımız devam ediyor. Kayseri olarak el ele vererek büyük hizmetler yapacağız. Bu bloklarımızında kazasız belasız tamamlanmasını dilerim” dedi.
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Kayseri çalışmaktan yorulmayan bir il. Temel atmalar ve açılışlar devam ediyor. Temeli atılan konutların hayırla tamamlanmasını diler, hak sahiplerine hayırlı bir şekilde oturmalarını dilerim.” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada temeli atılan inşatlar hemen tamamlanır inşallah huzurla da otururlar. Belediyemiz birçok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlıca yapıyor. Kentsel dönüşüm Türkiye için kaçınılmaz bir iştir. Eskimiş evlerin yenilenmesi gerekiyor. Lüks değil bir zorunluluktur. Bu zor işe soyunan Mustafa Başkanımızı tebrik eder, hayırla bu konutların tamamlanmasını dilerim.” dedi.
Kayseri’de muhteşem işlerin yapıldığını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, de modern ve lüks daire yaparak vatandaşa sunacak olan Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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