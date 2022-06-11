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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazancılar Çarşısı yeni çehresine kavuştu

İHA

Şehrin en büyük değerlerinden biri olan Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, çarşının açılış törenini gerçekleştirdi.

Kazancılar Çarşısı yeni çehresine kavuştu

Şehrin en büyük değerlerinden biri olan Kazancılar Çarşısı’nda yenileme çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, çarşının açılış törenini gerçekleştirdi.
Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı ve Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Adnan İncetoprak ve davetliler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eskimiş olan çarşımızı modern bir şekilde yeniledik. Esnafımızın yüzünün güldüğü bir çalışma oldu. Burası şehrimizin misafir odası. Yapılan çalışmalarımızla şehir merkezimiz güzel bir hale geliyor. Buraya güzel bir sosyal tesiste yapıyoruz. Kayseri lisesinin hemen karşısında bulunan binayı aldık orayı da hem zabıta noktası hem de bayanların kullanacağı bir tesis yapıyoruz. Gön Hanı şehrin merkezinde güzel bir uğrak noktası olacak. Vezir Hanı ile ilgili de sosyal kültürel bir mekan haline getireceğiz. Kısacası şehir merkezi en güzel yer olacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. İlçemizde 14 okul, 12 cami, 7 kuran kursu ve 8 aile sağlık merkezinin yapılmasına vesile olduk. Koştur koştur çalışıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.
MHP İl Başkanı ve Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Adnan İncetoprak, “Kazancılar Çarşımız çok güzel ve kullanışlı bir hale geldi. Burası bizim için büyük bir değer. Misafir odamızın başköşesi nezih bir hale getirildi. Mustafa Başkanımıza ve Ömer Gülsoy Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yeni yüzüyle hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Birlik içinde bu çalışma için elbirliği ile çalışıldığını söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Bugün ticaretimizin merkezi Kazancılar Çarşımızın yeni yüzünün açılışını yaptık. Konforlu bir alanda konforlu hizmet edilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür eder hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri’ye Kazancılar Çarşısı’nın yen yüzünün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Değerli Mustafa Başkanımızı tebrik ediyor Allah razı olsun diyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bu tarihi alanların yaşayan bir alan olması çok önemli. Esnaf da ticaretini yapmaya devam edecek. Hizmet belediyeciliği yapan tüm Kayserili belediyelerimizi tebrik ederim. Hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, çarşının açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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