100 milyon TL'lik dolandırıcılıkta gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketle piyasaya sahte çek ve senet sürerek, yaklaşık 100 milyon TL´lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan G.K., B.A. ve T.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.A. ve İ.T'ye ev hapsi verildi, N.A., A.İ.S. ve R.D. adli kontrol, M.S.D.'de savcılıkça serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-11 20:19:34



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