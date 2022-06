Başkan Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü’nün üyeleriyle bir araya geldi. Geleceğe ümitle baktığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlere yönelik daha fazla projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nin bahçesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların müzik performansını dikkatle dinleyip, Gesi Bağları türküsüne de eşlik etti. Erkilet’ten şehrin eşsiz manzarasında gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bu yıl, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Kocasinan Gençlik Kulübü’nü kurduk. Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Özellikle Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7’den 70’e herkes bu farklılığı hissetsin diye her dönem yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Yeni eğitim öğretim sezonunda da dopdolu bir sezon hazırlıyoruz. Sahada daha etkin bir Kocasinan Belediyesi’ni görmüş olacaksınız. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü bir Türkiye’nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla gençleri geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Gençlik Kulübü üyeleri ise gençleri seven ve her zaman gençlerin yanında yer alan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Gençlik Kulübü’ne üye olmak isteyen gençler ise http://kocasinangenclikkulubu.com/kayit.html adresinden kayıt yaptırmaları yeterli olacağı belirtildi.

Gençlerin hayallerini karşılayacak bir şehir inşa edebilme noktasında yoğun gayret sarf eden Kocasinan Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı daha iyi ve daha donanımlı nesiller yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Teknoloji merkezinde gençlere; Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi’nde temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde gençlere, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Gençler ayrıca, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri atölyesinde gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Kayserili gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi’nde, öğrencilere tarih boyunca ülkemizde ve İslam coğrafyasında çıkan bilim insanlarının hayatları ve ortaya çıkarmış oldukları çalışmalar hakkında da bilgi aktarılıyor. Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi'nde ise gençler keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi’nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak daha güzel vakit geçirmektedirler. Kocasinan akademi ile de eğitim, sosyal, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verilmektedir. Gençlere; meslek edindirme, hobi ve sanatsal kurslarla yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Akademi, ücretsiz olan bu kurslar sayesinde değişik mesleki beceriler kazanıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir. Kocasinan'ın Yıldızları ve Kocasinan'ın Enleri; gençlerin kabiliyetlerini, yeteneklerini ve neler yapabileceklerini gün yüzüne çıkarmak için Kocasinan’ın Yıldızları ve Kocasinan’ın En’leri adı altında okullarda yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütülmektedir. Eğitim öğretim dönemlerinde sürdürülen çalışmayla özellikle gençlerin gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında büyük bir fırsat sunuluyor. Evlatlar Ecdat Yolunda Projesi; gençlerin tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına “Evlatlar ecdat yolunda” projesini ile okullarında başarılı olan gençleri Çanakkale gezisi ile ödüllendirmektedir. Gök Gözlemevi; tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösteren Kocasinan Belediyesi, yapımı 1241 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore etti. Yakın zamanda Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlamaya hedefleyen Kocasinan Belediyesi, aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştirmeyi amaçlıyor. Sinan Kütüphanesi ile gençlerin daha donanımlı olmalarına katkı sağlayacak tesisler kazandırıyor. Müslüman Türk alimleri Müzesi çalışmasıyla da gençler ecdatlarını tanıyacak ve nasıl bir nesilden geldiklerini öğrenecekler.

Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST); teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturan festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

