“Skolyozdan değil, geç kalmaktan korkmalıyız” Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz: “Skolyoz, kız çocuklarında 8-10 kat daha fazla görülüyor” “Her yüz çocuktan 3’ünde skolyoz görülüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Skolyozdan değil, geç kalmaktan korkmalıyız” Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz: “Skolyoz, kız çocuklarında 8-10 kat daha fazla görülüyor” “Her yüz çocuktan 3’ünde skolyoz görülüyor”

İHA

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, 100 çocuktan 3'ünde görülen skolyoz hastalığıyla ilgili verdiği bilgilerde, "Özellikle kız çocuklarında erkeklerden 810 kat daha fazla rastlanılıyor" dedi. Dr. Cengiz, ailelerin "Kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, arkadan ya da önden kaslar arasındaki ya da göğüs kafesinde asimetri" gibi belirtilere dikkat etmesini tavsiye etti.

“Skolyozdan değil, geç kalmaktan korkmalıyız” Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz: “Skolyoz, kız çocuklarında 8-10 kat daha fazla görülüyor” “Her yüz çocuktan 3’ünde skolyoz görülüyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, 100 çocuktan 3’ünde görülen skolyoz hastalığıyla ilgili verdiği bilgilerde, “Özellikle kız çocuklarında erkeklerden 810 kat daha fazla rastlanılıyor” dedi. Dr. Cengiz, ailelerin “Kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, arkadan ya da önden kaslar arasındaki ya da göğüs kafesinde asimetri” gibi belirtilere dikkat etmesini tavsiye etti.
Skolyozun belirli sebepleri olduğunu fakat çoğunlukla sebebinin bilinmediğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, “Skolyoz, omurganın 3 boyutlu deformitesi yani eğriliğine denir. Bu sağa sola veya öne arkaya eğrilik ya da rotasyon dediğimiz omurganın kendi içerisinde burgu yapmasıyla da oluşabilen bir deformitedir. Skolyozun büyük çoğunluğu sebebi bilinmeyen idiopatik dediğimiz skolyoz tipidir. Doğuştan gelen konjenital ya da bazı kas hastalıklarına bağlı olarak nöromüsküler dediğimiz skolyoz tipleri de vardır ama büyük çoğunluğunun sebebi bilinmiyor” dedi.

“Kız çocuklarında erkeklere göre 810 kat daha fazla görülüyor”
Skolyozun, kız çocuklarında erkek çocuklara göre görülme oranının 810 kat daha fazla olduğunu belirten Cengiz, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, skolyozun ülkemizde görülme oranı yaklaşık yüzde 3 civarında. Yani her 100 çocuğun 3’ünde skolyoz görülme riski var. Skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla 8 ile 10 kat daha fazla görülüyor. Özellikle ilk 5 yaş ve ergenlik öncesi henüz regl olmaya başlamamış kız çocukları riskli grupta yer alıyor” diye konuştu.
“Duruş bozukluğuna dikkat”
Bertan Cengiz, skolyozun belirtilerinin ise çocuklarda duruş bozukluğu ya da ailelerin özellikle çıplak olarak baktıklarında fark edebilecekleri kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, bunun dışında arkadan ya da önden bakıldığında kaslar arasındaki asimetri, göğüs kafesinde olan sağ ya da sol tarafta diğerine göre farklılık olabileceğini söyledi.

“Ailelerin çocuklarını çıplak gözlemlemesi önemli”
Erken teşhis için özellikle ailelerin çocuklarını belden üstü çıplak olarak gözlemlemesinin önemine değinen Op. Dr. Bertan Cengiz, “Çocuğunuzu sırtını görebilecek şekilde geride durun. Çocuğunuzun dik durmasını isteyin. Sonra çocuğunuzdan dizlerine doğru yarı eğilmesini isteyin. Düz olması gereken omurgasında S’ye benzeyen bir eğrilik dikkatinizi çekiyorsa, skolyoz olabilir. Ama telaşlanmayın, skolyozdan değil geç kalmaktan korkmak lazım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis burada da çok önemli” dedi.

“10 derecenin altı skolyoz değil asimetri”
Ailelerin belirtileri görmesi halinde mutlaka en kısa sürede bir ortopedi ve travmatoloji hekimine başvurması gerektiğinin altını çizen Dr. Cengiz, “Ortopedi doktoru detaylı bir muayene yaptıktan sonra omurganın tamamını içeren bir röntgen çekecektir. Burada eğer skolyoz varsa eğrilik hesabı yapılır. Omurga eğriliği 10 derecenin altındaysa bunu skolyoz değil asimetri olarak tabir ediyoruz. 10 derecenin üzerindeki eğriliklere skolyoz denir ve 1020 derece arasındaki eğrilikler sadece takip edilir. Bunu da yakın takip etmek gerekir çünkü çocuk büyüdükçe eğriliğin derecesi artabilir. 20 dereceden daha büyük eğriliklerde ise korseleme ya da fizyoterapi teknikleri devreye giriyor. 40 derecenin üzerindeki skolyozlarda ise çoğu zaman cerrahi tedavi gerekebilir” diye konuştu.
Bertan Cengiz, skolyozun erken teşhis edilip hızlıca tedaviye başlanması halinde, hastanın ileride olabilecek cerrahi müdahale ve diğer tedavi yöntemlerine ihtiyacı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediyesi ekipleri, 24 saat iş başında
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi ekipleri, 24 saat iş başında
Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kat karşılığı ihale
YEREL HABERLER Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kat karşılığı ihale
Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler
YEREL HABERLER Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, ...
Başkan Büyükkılıç, Saroğlan'da doğal gaz çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Saroğlan'da doğal gaz ...
Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
Vali Çiçek: “ORAN Kalkınma Ajansı'nda altın bir dönem yaşamak istiyoruz” ORAN Kalkınma Ajansı'nın yönetimi toplandı
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “ORAN Kalkınma Ajansı'nda altın bir dönem ...
Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar İterek çalıştırmak istedikleri araçları vadiye uçtu
YEREL HABERLER Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar İterek ...
Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim ...
Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek
YEREL HABERLER Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de ...
Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'ndan yılsonu etkinliği
YEREL HABERLER Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'ndan yılsonu etkinliği
Çadır alanını sel bastı, 30 kişi canını zor kurtardı Kayseri'de çadırlar sel suları altında kaldı Sel suları arasında kalan araç dereye düşmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Çadır alanını sel bastı, 30 kişi canını zor ...
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER 644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne ...
17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi
YEREL HABERLER Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi
'İkilem' hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER 'İkilem' hayranlarıyla buluştu
Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı
YEREL HABERLER Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı
KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda
YEREL HABERLER KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda
Eczacılar sitemli Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “İlaç fiyat kararnamesi düzenlenmezse 14 bin eczacı kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” “Kamu eczacılarının ücretlerinde düzenleme yapılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Eczacılar sitemli Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur ...
Erciyes’te yaz dolu dolu geçecek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Spor turizmi Erciyes’in artık bayrak salladığı ve kendisini gösterdiği önemli bir turizm dalı haline geldi"
YEREL HABERLER Erciyes’te yaz dolu dolu geçecek Erciyes A.Ş. Yönetim ...
Başkan Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.