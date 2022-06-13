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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali yapıldı

İHA

Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali yapıldı

Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Akkışla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akkışla Üsküdar Yaylası’nda gerçekleştirilen Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’nde Başkan Büyükkılıç’ı yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşılarken, festival saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ‘Festival Ağası’ olarak seçilen Başkan Büyükkılıç, sahneye davet edilirken, Büyükkılıç’a Türkmenlerin ağa kıyafeti giydirildi. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği tüm sözleri yerine getirdiğine dair video izletildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalde yaptığı konuşmada, bir bayram havasında birlikte olduklarını, yaylada ilçe sakinleri ile buluştuklarını söyledi. Pençe Kilit Harekâtı’nda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizin bizler için şefaatçi olmasını temenni ediyorum. Gazilerimize Allah’tan acil şifalar, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum” dedi. Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi;
“Sizler bizleri seçiyor, bizlerin hizmet etmesini arzu ediyorsunuz. Bizler de sizlere layık olmak için gayret gösteriyoruz. Söz verirken çok düşünüyoruz, verdiğimiz sözü mutlaka hayata geçirmeliyiz. Burada yapılan hizmetleri birer birer sayacak değilim. Zaten bunlar bizim görevimiz. Bizim olmazsa olmazımız, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı birliğimizi beraberliğimizi korumak suretiyle, Cumhuriyetimizi 100. Yılda 2023’e, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği anlayış ile 1453’ü 2053’e, Alparslan’ın Anadolu fethettiği anlayış ile 1071’i 2071’e taşıyacak anlayışta nesiller yetiştirmektir. İnsanlığın ümidi, mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun anlayışına sahip çıkmak, bu anlayış içerisinde Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenlere fırsat vermesin. Onun dışında hizmetler yapılır, çünkü biz sizleri seviyoruz, sizlere layık olmak için hep birlikte çırpınıyoruz.”
Gençlerin isteklerine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç; “Gençlerimizin isteği olarak bir yüzme havuzundan bahsettiler, onu yapmak bizim görevimizdir. İstedikleri her şeyi bu zamana kadar hayata geçirdik. El ele, gönül gönüle diyoruz. Hep beraber Akkışla’mıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise kendisinin de bir Türkmen çocuğu olduğunu, bu tarz festivallerin çok önem arz ettiğini, Akkışla’da yapılan bu festival ile 218’inci festivali kutladıklarını söylerken, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da birlik ve beraberlikten dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın verdiği sözleri yerine getirdiğinden dolayı da mutlu olduğunu ifade etti. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da, hasretle beklenen yayla yoluna kavuştuklarını belirterek, doğalgazdan, kilitli parke çalışmalarına kadar birçok hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve tüm ekibine teşekkür etti. Festival alanında kurulan stantları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gözleme pişiren kadınlara eşlik ederek, ikramlıklardan tattı. Akkışla Kuzu Güzellik Yarışması’nda seçilen en güzel kuzuyu da kucaklayarak sevmeyi ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, kurulan Türkmen otaklarında da oturup, dinlendi.
Festival çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının marşlarının yanı sıra, yöresel şiirler, âşıklar şöleni ve halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından sportif etkinlik alanları kurulurken, Başkan Büyükkılıç da gençlerle birlikte sportif faaliyetlere katıldı.

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